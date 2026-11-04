Pedro Gonçalves convince e incide ma per Repubblica la titolarità resta lontana

Pedro Gonçalves è arrivato alla Fiorentina soltanto nell’ultimo giorno di mercato, dopo un’estate complicata vissuta ai margini dello Sporting Lisbona. Il portoghese ha dovuto seguire un percorso di preparazione atletica praticamente da zero durante la sosta tra settembre e ottobre per ritrovare la condizione migliore. Il suo talento, però, non è mai stato in discussione: nella scorsa stagione aveva collezionato 15 gol e 9 assist. In maglia viola ha trovato la rete soltanto contro il Pisa in Coppa Italia, ma con l’assist servito a Reggio Emilia è salito a un gol e un assist in appena 161 minuti disputati.

Nonostante le qualità mostrate, conquistare una maglia da titolare sembra ancora complicato. Per valorizzarlo al meglio, Vanoli potrebbe valutare il passaggio al 4-2-3-1, rinunciando a uno tra Ndour e Brescianini e schierando il portoghese sulla trequarti, alle spalle di Pellegrino insieme a Njie e Mastantuono. Una soluzione già sperimentata contro il Como, senza risultati particolarmente convincenti .Per il momento Gonçalves sembra destinato a rappresentare un'arma da utilizzare soprattutto a gara in corso. Sarà però necessario concedergli più spazio rispetto agli ultimi minuti, aumentando progressivamente il suo minutaggio per permettergli di incidere con maggiore continuità.