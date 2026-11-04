Verso la Juventus, Atta e Ranieri proveranno a recuperare: Pongracic si vedrà dopo la sosta

Tutti subito in campo dopo la vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo. E’ stato un lunedì di lavoro per la Fiorentina. Scarico per chi ha giocato al Mapei Stadium, seduta più intensa per gli altri con vista Juventus. Oggi Vanoli concederà un giorno di riposo al gruppo. Appuntamento dunque a domani per fare il punto anche sugli infortunati. Ranieri e Atta ci proveranno, Pongracic è più indietro e si rivedrà dopo la sosta.

Nessun problema invece sul fronte Njie. L’esterno è uscito toccandosi la coscia contro il Sassuolo ma la sostituzione è stata a scopo precauzionale. Intanto Mastantuono è stato inserito nella lista di Scaloni per le amichevoli che disputerà l’Argentina. Il 13 contro l’Uruguay e il 17 contro la Costa Rica. Stavolta il calendario dà una mano a Vanoli per il recupero del suo talento in vista della ripresa del campionato, con la Fiorentina impegnata il lunedì 23 a Monza in posticipo. Lo riporta La Nazione.