Il lavoro di Vanoli su Njie sta fruttando: per lo svedese è il miglior avvio di stagione in carriera

Alieu Njie si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nella Fiorentina e i suoi numeri iniziano a richiamare quelli di protagonisti del passato viola. Dopo aver messo a referto un gol e un assist contro l’Atalanta, il giovane attaccante si è ripetuto con lo stesso bottino nella sfida al Sassuolo. Dal ritorno della Serie A a venti squadre, soltanto Adem Ljajic nel 2013 e Adrian Mutu nel 2006 e nel 2007 erano riusciti a trovare gol e assist per due gare consecutive con la maglia viola.

Un rendimento che conferma la crescita del classe 2005. Le due reti realizzate nelle prime otto presenze a Firenze rappresentano già il suo miglior risultato nel calcio professionistico. Importante anche il lavoro di Vanoli, che aveva seguito la sua crescita ai tempi del Torino e che ora sta valorizzando nuovamente le sue qualità in viola. A Reggio Emilia è arrivato anche il riconoscimento di MVP della Serie A, a coronamento di un'altra prova da protagonista. La sostituzione nella ripresa per un affaticamento aveva fatto temere un problema fisico, ma Vanoli ha subito rassicurato tutti sulle sue condizioni. Adesso Njie guarda alla Juventus, con la voglia di confermare quanto di buono mostrato nelle ultime due partite. Lo riporta La Nazione.