Il mercato estivo inizia a dare i suoi frutti. La Nazione: "La linea verde trascina Vanoli"

Sul prato di Reggio Emilia la Fiorentina ha intravisto qualcosa che somiglia davvero molto al proprio domani. Tre dei quattro gol segnati lunedì al Sassuolo portano infatti la firma di ragazzi di ventun anni o meno: Njie, Mastantuono e Valdepenas. Tre volti di un progetto che, fin qui, aveva presentato soprattutto il conto dell’inesperienza e che adesso, invece, comincia a restituire i primi frutti. Guai a scambiare una serata dolce per una svolta definitiva, sottolinea stamani La Nazione, ma sarebbe anche sbagliato ignorare il segnale, visto che il contributo della gioventù viola ha già avuto un peso specifico in questo avvio di stagione: nove delle quindici reti realizzate in campionato, il 60%, sono arrivate da calciatori nati dal 2005 in avanti. Mastantuono, classe 2007, guida il gruppo con quattro centri, i due 2005 Jimenez e Njie ne hanno firmati due a testa mentre il 2006 Valdepenas ha completato il conto al Mapei, trovando la sua prima rete in maglia viola.

Prima di lunedì erano già sei gol su undici, poi però i ragazzi si sono presi il 75% del bottino emiliano, lasciando a Pellegrino l’altra rete. Numeri che danno sostanza a una scelta, ovvero quella della scorsa estate di impostare le basi per una Fiorentina giovane ma di belle speranze. E chissà, un domani magari persino vincente. Dopo dieci turni, per i giocatori fin qui schierati, la Fiorentina è la quarta squadra più giovane della Serie A: 24,4 anni di media, preceduta solo da Monza, Frosinone e Parma. Un cambio netto rispetto alla scorsa stagione, quando la media era di 26,2 anni e i viola erano undicesimi nella graduatoria della gioventù.