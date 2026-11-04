Njie convince tutti: Vanoli lo lancia, il Corriere dello Sport: "La Fiorentina prepara il riscatto"

Alieu Njie continua a sorprendere e contro il Sassuolo ha confermato il suo ottimo momento. Il secondo gol in maglia viola è arrivato con una conclusione potente e precisa, al termine di una bella iniziativa personale. Già in precedenza lo svedese si era messo in evidenza servendo l’assist per il pareggio di Mateo Pellegrino, dopo aver vinto un duello fisico con Idzes. Un’altra dimostrazione dei progressi compiuti dal classe 2005, che sembra aver migliorato anche la propria precisione sotto porta, uno degli aspetti che in passato gli venivano maggiormente contestati.

Due gol e due assist nelle ultime due partite, ma Njie si è guadagnato spazio nella Fiorentina fin dal suo arrivo. Con nove presenze è il nono giocatore più utilizzato della rosa e il terzo attaccante per minutaggio, con 619 minuti disputati. Numeri ancora più significativi considerando che è arrivato soltanto il 30 agosto, saltando le sfide contro Roma, Frosinone e Benevento in Coppa Italia. La Fiorentina ha investito 4 milioni di euro per il prestito oneroso, inserendo anche un obbligo di riscatto da 12 milioni, destinato ad attivarsi automaticamente alla prima gara di Serie A successiva al 5 febbraio 2027. Lo riporta il Corriere dello Sport.