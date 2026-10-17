Al Franchi i successori di Messi, Corriere dello Sport: "Mastantuono-Paz, Seleccion naturale"

Firenze si prepara a ospitare un confronto che guarda anche all’Argentina: quello tra Franco Mastantuono e Nico Paz, considerati tra i principali candidati a raccogliere l’eredità di Lionel Messi con la maglia dell’Albiceleste. Come racconta il Corriere dello Sport-Stadio, il trequartista del Como parte in vantaggio grazie ai recenti risultati in Nazionale, con tre gol nelle ultime tre presenze. Anche il portiere argentino Emiliano Martinez si è sbilanciato, indicando proprio Paz come favorito per raccogliere la numero dieci lasciata libera da Messi. Mastantuono, però, può vantare un precedente significativo: nel settembre 2025, in assenza di Leo, era diventato il più giovane giocatore a indossare quella maglia, stabilendo un record tuttora valido.

Entrambi accomunati dall’etichetta di predestinati e dal passaggio al Real Madrid, i due talenti arrivano alla sfida di domani con la voglia di riscattarsi dopo un avvio di stagione altalenante. Mastantuono sta ancora cercando di adattarsi al calcio italiano e nell’ultima gara contro il Genoa ha riportato la rottura di un dito della mano, mentre Paz non è riuscito finora a essere determinante come nella scorsa stagione. Restano comunque centrali nei rispettivi sistemi di gioco e lo confermano anche i numeri: 25 conclusioni per l’argentino della Fiorentina e 31 per il fantasista del Como nelle prime giornate di Serie A. Dopo aver condiviso il recente ritiro della Nazionale, i due si ritroveranno per la prima volta da avversari al Franchi, in una sfida che intreccia presente e futuro del calcio argentino.