Fiorentina, vietato sbagliare. La Gazzetta della Sport: "Vanoli ha lavorato su 2 moduli"

Oggi a Reggio Emilia è il momento della verità e serve un successo, che sarebbe il primo in campionato dopo sette sconfitte e sei pareggi. La Fiorentina cerca il click giusto per iniziare a scacciare la crisi e vincere con il Sassuolo di Fabio Grosso diventa una necessità, si legge su La Gazzetta dello Sport.

In settimana i viola hanno lavorato sulla linea a quattro, ma potrebbe volerci più tempo per un cambio prima di abbandonare il 3-5-2 perché la parola d’ordine deve essere equilibrio. È come se ora esistessero due Fiorentina: una reale e attuale, e una del futuro, che ha in testa l’allenatore che ha preso il posto di Stefano Pioli. Da capire quanto sarà rapido il processo di metamorfosi.