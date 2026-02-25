Kean vale Lautaro e Yildiz: e Vanoli lo sta dosando per il problema alla caviglia

vedi letture

Sempre più trascinatore. Moise Kean infila tre gol uno via l’altro e la Fiorentina porta a casa sette punti e, soprattutto, riesce per la prima volta in stagione a vincere due gare di fila in campionato. Il Corriere Fiorentino dedica una pagina intera all'attaccante numero venti. La Fiorentina sembra aver sviluppato verso di lui una vera e propria dipendenza. Normale, quando si ha a che fare con calciatori di questo livello. Succedeva con Batistuta, e poi con Toni, Gilardino, Vlahovic, solo per fermarsi ai riferimenti fiorentini, ma non è che altrove la storia sia chissà quanto diversa. Anzi. All’Inter si parla di Lautaro dipendenza, alla Juventus tutto o quasi passa da Yildiz così come al Milan il mondo ruota attorno alle lune di Modric.

Il Corriere Fiorentino poi riporta alcune novità sulla caviglia di Kmb: Kean sta meglio, ma continua a non potersi allenare con continuità al 100% e non è un caso che Vanoli gli risparmi, nelle ultime tre è sempre uscito negli ultimi 5-10 minuti, ogni porzione di partita possibile. Un percorso che sta dando i suoi frutti. E non solo per le reti che, con i centri a Torino, Como e Pisa, sono diventate 8 in Serie A (uno ogni 226’), portandolo al terzo posto tra i bomber al pari di Douvikas, Hojlund, Pulisic, Yildiz e Leao e alle spalle di Lautaro (14) e Nico Paz (9). Kean infatti è primo in Italia per tantissimi aspetti: è il giocatore che ha tentato più tiri (74) dall’interno dell’area; è quello che ne ha tentati di più (13) in seguito a contropiede e stesso discorso per le conclusioni (9) venute dopo un dribbling, mentre soltanto Yildiz (35 contro 28) ha calciato di più dopo un movimento palla al piede di almeno cinque metri. In tre, semplicissime parole: un centravanti totale, capace di essere pericoloso in tutti i modi e, con i suoi gol, di regalare ben 11 punti sui 24 totali alla Fiorentina. Come dire: da solo vale praticamente il 50% della classifica viola.