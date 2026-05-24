Gudmundsson il caso più spinoso, per Kean non varrà la clausola

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La Nazione oggi in edicola affronta i casi più spinosi di un'estate che si preannuncia bollente per la Fiorentina e per il suo nuovo ds, Fabio Paratici. Da Fortini, che al pari di Dodo potrebbe essere ceduto, fino a Kean, sono tante le questioni di cui occuparsi. Per quanto riguarda l'attaccante, dal 1° al 15° luglio c'è una clausola da 62 milioni di euro che realisticamente nessuno arriverà a pagare, da metà mese si capirà cosa vorrà fare la Fiorentina. O sarà dichiarato incedibile come è stato la scorsa estate, oppure si cercherà un club disposto a prenderlo a un prezzo scontato.

Sulla lista dei partenti secondo il quotidiano ci sono anche Gosens e Gudmundsson, forse il caso più spinoso: i fischi al momento della sostituzione contro l'Atalanta hanno segnato un punto di non ritorno. La Fiorentina spera di racimolare una ventina di milioni.