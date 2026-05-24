Corsa a due per la panchina viola ma Iraola e Glasner piste vive
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Mentre proseguono le valutazioni su un’eventuale conferma di Vanoli, il Corriere Fiorentino scrive che da settimane la Fiorentina si è già mossa in direzione Sassuolo per i primi contatti con Fabio Grosso ma non c'è solo l'attuale allenatore del Sassuolo nella lista. Il club viola, scrive il quotidiano, tiene vive anche piste estere come quelle inglesi di Iraola e Glasner. Obiettivi certamente complicati per l’appeal maggiore che la Premier League può esercitare, nonché indicazioni che hanno spostato l’ago della bilancia sulle quotazioni di Grosso, attualmente l’allenatore più vicino a succedere a Vanoli.
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Luca CalamaiI miei voti alla stagione: 9 Vanoli; 3 Pioli, Pradè e Ferrari, 6 Paratici, s.v. Giuseppe Commisso, 4,5 Kean, 4 Gudmundsson, 6,5 Fagioli, Ranieri e Parisi, 5 Dodò e Gosens
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