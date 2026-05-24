Valcareggi: "Sogno di lavorare per la Fiorentina ma al Viola Park non posso entrare..."

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Intervistato da La Nazione per i suoi ottant'anni, Furio Valcareggi si è aperto con La Nazione facendo un bilancio e lasciandosi nei ricordi di una vita vissuta a Firenze: "Giocavo mediano, ma ero lento. Era un altro mondo quando ero alla Rondinella. Il VAR? Sono nemico del Var. Ci vuole ma il bar, dove la gente vocia ancora. Per un millimetro in fuorigioco oggi ti tolgono un gol.... Ma via. E poi quei cartellini gialli se uno si toglie la maglia".

Sugli amici risponde: "Quelli che ci son sempre stati. Giancarlo Antognoni, per esempio. Una persona fantastica, come lo è Paolo Bacciotti. E Pino Vitale, quanto s’è riso con lui. E il mio socio insostituibile Giulio Marinelli, con me da quarant’anni. E che bel rapporto ho con Maurizio Romei della Settignanese che è stata l’ultima casa del mio babbo. Se mi resta un sogno? Ho sempre sognato di lavorare per la Fiorentina, ma non ho un bel rapporto con gli americani. Al Viola Park non posso entrare...".