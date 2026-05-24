Live Primavera, semifinale scudetto: la Fiorentina piega il Bologna e vola in finale!

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20:25 - Con la vittoria della squadra di Galloppa si chiude anche il live testuale di FirenzeViola.it. Grazie per essere stati con noi!

90' + 7' - Finisce qua! La Fiorentina piega il Bologna per 2-0 e approda meritatamente in finale scudetto: i viola si giocheranno il Tricolore giovedì sera (ore 20:30 al Viola Park) contro la vincente di Parma-Cesena, seconda semifinale in programma domani al centro sportivo di Bagno a Ripoli.

90' + 5' - Poteva chiuderla la Fiorentina con Bertolini, che a tu per tu con Happonen ha servito Conti al centro in modo vistosamente impreciso.

90 + 2' - Grande lavoro di Conti in fase di ripiegamento, ottenendo un fallo a proprio favore.

90' + 1' - Saltano i nervi in campo, polemiche fra le due panchine.

90' - Segnalati sette minuti di recupero.

88' - Viola vicina al tris! Ennesima ripartenza dalla sinistra, Bertolini mette al centro per Kone che trova l'opposizione di Happonen.

87' - Bologna pericoloso sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi Leonardelli rinvia e la Fiorentina ottiene un buon calcio di punizione sulla trequarti.

84' - Ultimi cambi di Galloppa, fuori il capitano Trapani per Kone, ed esce Mazzeo per Turnone.

83' - Ancora bravi i ragazzi di Morrone a venir via dalla destra, Negri mette al centro e trova un'altra buona uscita bassa di Leonardelli.

80' - Altri due cambi per Galloppa: escono Puzzoli e Deli ed entrano Conti e Bonanno.

77' - Castaldo si divincola bene dai marcatori viola e arriva al tiro, col pallone che esce di pochissimo.

75' - Grande parata di Leonardelli! Il portiere viola esce sul pallone in area di rigore dopo una grande azione del Bologna, e chiude col piede un ottimo tiro in diagonale che poteva riaprire la contesa.

74' - Ottima sponda di testa di Braschi per Mazzeo, abile ad andarsene sulla fascia sinistra. Corto, poi, il cross al centro per Bertolini, con la difesa rossoblu che libera.

71' - Riprende la partita.

69' - Secondo cooling break.

66' - Regalo della difesa del Bologna e Bertolini fa 2-0! Ennesimo rilancio sbagliato di Happonen, Bertolini viene facilmente servito in profondità e a tu per tu col portiere avversario raddoppia per i viola.

63' - Primi tentativi di reazione da parte dei bolognesi, col diversi traversoni che arrivano dalle parti di Leonardelli, bravo a smanacciare.

58' - Primo cambio per Galloppa: fuori Atzeni, dentro Bertolini.

53' - Da un angolo per la Fiorentina è Deli ad arrivare al tiro di sinistro: conclusione forte che esce di poco.

49' - Braschi sblocca la gara! Un intervento non certo irrestistibile di Happonen lascia la palla nei pressi della linea di porta, l'attaccante si avventa per primo e da rapace d'area di rigore fa 1-0!

46' - Via alla ripresa!

Intervallo

45' + 2' - Si conclude qui il primo tempo, con Fiorentina e Bologna che vanno al riposo sullo 0-0 (ricordiamo che in caso di parità ci saranno subito i calci di rigore).

45' - Buon lavoro di Braschi nel girarsi con la palla, poi sbaglia l'apertura sulla sinistra. Segnalati due minuti di recupero.

42' - Prova il contropiede la Fiorentina Primavera, con un filtrante per Braschi che non arriva a destinazione: Nesi arriva per primo sul pallone e spazza. Poi arriva il primo giallo della sfida in direzione di Lai.

38' - Stavolta è Mazzeo ad andare all'uno contro uno dalla sinitra: il n. 28 viola salta un uomo e converge al limite, ma lascia andare un tiro debolissomo che Happonen blocca tranquillamente.

35' - Buon recupero palla di Puzzoli sull'out destro, viene mandato in profondità Atzeni che però crossa male e vanifica tutto.

31' - È ancora la Fiorentina a rendersi pericolosa: stavolta è Atzeni a penetrare in area dalla destra e calciare davanti a Hopponen, che di distende e compie una buona parata in diagonale.

28' - Bella percussione di Braschi centralmente, l'attaccante arriva al limite dell'area e quando sta per calciare trova l'opposizione di un avversario, che sventa il pericolo.

24' - Riprende il gioco.

21' - Cooling break, pochi minuti di pausa per bere e rifocillarsi.

16' - Palla gol clamorosa per la Fiorentina! Braschi viene servito in profondità e Happonen esce quasi a metà campo, lasciando la porta completamente vuota: il centravanti viola cerca la conclusione ma trova una piccola deviazione, sfera che esce di pochissimo accanto al palo.

14' - Buon cross dalla trequarti di Puzzoli, in area è Atzeni ad andare di testa ma in modo poco preciso. Nessun pericolo per Happonen.

10' - Netto intervento in ritardo di Trapani su Toroc, l'arbitro fischia la punizione per il Bologna ma non ammonisce il viola.

7' - Splendida triangolazione Braschi-Balbo-Atzeni, col venezuelano che penetra centralmente e arriva al tiro dal limite: ma la conclusione è imprecisa e termina fuori.

6' - Goffo intervento di Leonardelli dopo un tiro velleitario da fuori. Dal calcio d'angolo per i bolognesi non nasce alcun pericolo per la difesa viola.

4' - Inizia il Bologna a fare la partita, con una serie di passaggi fitti prima di andare in verticale.

18:30 - Partiti! Calcio d'inizio battuto dai viola.

18:24 - Pochi minuti al via, ecco le formazioni ufficiali:

Fiorentina (4-3-3): Leonardelli; Trapani, Kouadio, Kospo, Balbo; Montenegro, Deli, Atzeni; Puzzoli, Braschi, Mazzeo. Allenatore: Daniele Galloppa

A disposizione: Fei, Bonanno, Turnone, Bertolini, Kone, Perrotti, Jallow, Angiolini, Conti, Evangelista, Sturli

Bologna (3-4-2-1): Happonen; Nesi, Tomasevic, Papazov; Negri, N'Diaye, Libra, Lai; Lo Monaco, Toroc; Castaldo. Allenatore: Stefano Morrone

A disposizione: Franceschelli, Ferrari, Saputo, Ravaglioli, Nordvall, Tupec, Armanini, Badori, Pantaleoni, Anastasio, Jaku.

Un anno dopo la finale scudetto persa contro l'Inter, la Fiorentina Primavera ci riprova. Dopo aver chiuso la regular season al primo posto del campionato, la squadra di Daniele Galloppa riprende la caccia al Tricolore - che i viola non vincono dal lontano 1983 - partendo direttamente dalla semifinale. L'avversario di turno è il Bologna, vittorioso ai quarti di finale sull'Inter campione in carica e voglioso di fare un altro sgarbo alla propria nemica. Calcio d'inizio in programma allo stadio "Curva Fiesole" del Viola Park, ore 18:30.