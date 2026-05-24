Ferrara e il messaggio di Firenze a Paratici: "La Viola deve essere unica"

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Sulle pagine de La Nazione, Benedetto Ferrara analizza il momento della Fiorentina iniziando dal notare come alla fine al Franchi è andata in scena una "contestazione soft". E dopo aver fatto i complimenti a Vanoli, l'unico ad essersi salvato in una stagione di "fango esistenziale", Ferrara scrive: "Paratici avrà un’idea, quella che lui ha riassunto nel concetto di “dimensione internazionale”, concetto un po’ vago ma traducibile nell’idea di calcio europeo, cioè qualcosa che ridia entusiasmo ai tifosi e regali al popolo viola spettacolo, entusiasmo, originalità e quindi la riporti in breve tempo a lottare nelle zone della classifica che contano davvero.

Il fatto è che i fiorentini, quando guardano coi brividi d’orgoglio addosso lo skyline della loro città, sanno che vivere nella bellezza non equivale a meritare uno scudetto. Ma su una cosa hanno le idee chiare: la Fiorentina non può essere una squadra banale, ovvia, mediocre. La Fiorentina deve essere unica come il suo skyline. La speranza è che al Viola Park lo abbiano capito".