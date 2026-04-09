Vanoli è senza esterni titolari, Repubblica: "Solomon, recupero più lungo del previsto"
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Detto del forfait importante di Moise Kean, non vanno messe in secondo piano in casa Fiorentina le assenze di altri due titolari fondamentali per il 4-1-4-1 di Paolo Vanoli, ossia Fabiano Parisi e Manor Solomon. Per l’israeliano lo stop di più di un mese fa con lo Jagiellonia è più lungo del previsto — due sabato fa nell’allenamento a porte aperte al Viola Park era regolarmente in gruppo — mentre per Parisi la botta presa nella partita con l’Inter pre sosta è stata più dura da assorbire di quello che si poteva immaginare.
Il tecnico gigliato dunque stasera dovrà presentarsi con il Crystal Palace senza i suoi esterni migliori.
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