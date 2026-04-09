Dagli inviati Gli infortuni fanno discutere alla vigilia di Conference. Il video della risposta di Vanoli: "Decide lo staff medico"

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Nella giornata di ieri hanno fatto molto discutere le assenze dai convocati per la partita contro il Crystal Palace di alcuni giocatori chiave, tra cui Moise Kean, che si era allenato in gruppo nella giornata di martedì salvo poi non figurare nella lista di giocatori a disposizione per la Conference. Anche la gestione di Manor Solomon ha fatto discutere, visto che l'esterno israeliano è passato dalla partitella nel corso dell'allenamento a porte aperte all'anti vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, per poi non essere convocato né in campionato né in Europa.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro le Eagles, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha spiegato in poche parole la gestione degli infortuni rispondendo così: "Quello che posso decidere lo dico apertamente, come fatto con Dodo. Sul resto, c'è un responsabile medico e sono temi di sua competenza". Ecco il video della domanda e della risposta dell'allenatore: