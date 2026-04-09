Infermeria Viola, Vanoli spera di recuperare gli infortunati per il ritorno con il Crystal Palace

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Quella di Moise Kean in vista di stasera è un'assenza rumorosa sulla cui spiegazione, sottolinea La Nazione, la Fiorentina ieri ha pasticciato: prima è stato detto che stava bene (nonostante durante la rifinitura la punta non avesse preso parte alla seduta di squadra), poi ha rettificato dicendo che il numero 20 stava facendo un lavoro individuale e infine - terza versione nel giro di meno di un'ora - ha comunicato che il giocatore era in gestione e che molto probabilmente, per scelta condivisa, non sarebbe volato a Londra a causa dei ben noti problemi alla tibia che sono tornati a farsi sentire lunedì. Un pastrocchio comunicativo che fa il pari con quello dei giorni scorsi a proposito di Mandragora, Solomon (ma che fine ha fatto?) e Parisi.

Per non parlare di Lamptey, sul quale non si hanno notizie ormai da mesi. La speranza intanto del tecnico, staff medico permettendo, è quella di recuperare tutti gli acciaccati recenti in tempo almeno per la sfida di ritorno con il Palace, in programma giovedì prossimo al Franchi.