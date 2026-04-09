Maxi esodo viola a Londra: oltre 1600 i tifosi sosterranno la squadra a Selhurst Park

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Nella giornata di ieri Londra ha iniziato a colorarsi di viola. Stasera, nel quarto di finale d'andata tra Crystal Palace e Fiorentina, saranno infatti oltre 1600 i tifosi della Fiorentina presenti allo Selhurst Park, stadio delle Eagles. Un maxi-esodo che ha fatto rivedere sciarpe e bandiere prima negli aeroporti della metropoli inglese, poi nelle vie del centro e infine nel quartiere, la periferia sud di Londra, dove la squadra di Vanoli è arrivata ieri nel tardo pomeriggio. Lo riporta La Nazione.