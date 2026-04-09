La sfida nella sfida: il confronto tra Wharton e Fagioli a centrocampo può essere decisivo

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Una delle sfide nelle sfide della partita di questa sera tra Crystal Palace e Fiorentina sarà quella che vedrà coinvolti a centrocampo Adam Wharton e Niccolò Fagioli. Il giocatore delle Eagles, scrive la Gazzetta dello Sport, è un ventiduenne di passo e invenzioni, già nel giro della nazionale inglese. Il confronto con Fagioli, uomo più in forma e importante dei viola, può essere entusiasmante. Il problema più grosso della sfida, per la Fiorentina, sarà quello del ritmo da Premier che il Palace imporrà e che in generale è difficile da contenere per le italiane.