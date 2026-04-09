Fiorentina in vendita? Ferrari: "Non c'è nulla. Il legame tra famiglia e club è più forte di prima"
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Nel corso della lunga intervista al Corriere della Sera rilasciata stamattina dal direttore sportivo Fabio Paratici, è intervenuto anche il direttore generale viola Alessandro Ferrari per fare chiarezza sul tema relativo ad una possibile cessione del club da parte della famiglia Commisso. Queste le sue parole: "Non c’è assolutamente nulla in tal senso, anzi. La scomparsa del presidente ha ulteriormente rafforzato il legame affettivo tra la famiglia, e parlo del figlio Joseph ma anche della signora Catherine, e il club".
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