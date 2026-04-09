Sarri in Viola in caso di addio alla Lazio? Il CorSport: "Maurizio aprirebbe a Firenze"
Lunedì sera Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, sarà a Firenze per sfidare la Fiorentina, in una città che in estate gli ha dimostrato affetto quando in ballo c’era la scelta dell’allenatore e si parlava anche di lui: "Ringrazio il popolo viola. Sapere che hanno attaccato le mie foto per Firenze è una cosa bellissima e sarò sempre riconoscente", disse. C’era stato un contatto, ritardato: "La telefonata della Fiorentina è arrivata quando l’accordo con la Lazio era già chiuso, il dirigente che mi ha chiamato lo sapeva", la battuta avvelenata. Lotito e Fabiani invece avevano accelerato la firma temendo di vedersi scippare Sarri, così è cambiata la storia.
Ora però se Sarri finisse la storia bis con la Lazio, a Firenze penserebbe. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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