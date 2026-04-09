FirenzeViola Crystal Palace-Fiorentina, totoformazione: scelte obbligate per Vanoli. Tornano Dodo e Mandragora

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È una Fiorentina che, sull’onda lunga dell’emergenza in campionato contro il Verona, arriverà questa sera alla gara di andata dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace recuperando alcuni elementi importanti ma perdendo probabilmente quello più decisivo, ossia Moise Kean.

Vanoli infatti, che non vuol sentir parlare di assenze, sarà costretto a giocare questa sera a Londra senza: Solomon, Parisi, Kean, Fortini e i fuori lista Brescianini, Rugani e Lezzerini. Tante assenze e anche diverse di spessore che costringono il tecnico viola a delle scelte di formazione forzate. Tra i pali infatti agirà ovviamente De Gea, mentre i quattro di difesa saranno Dodo, (recuperato rispetto all’ultima di campionato), Pongracic, Ranieri, e Gosens. A centrocampo invece ci sarà il ritorno di Mandragora che andrà a comporre il tridente titolare insieme a Fagioli e Ndour. Mentre sulle fasce agiranno a destra Harrison e a sinistra Gudmundsson. La prima punta invece in assenza di Kean sarà ovviamente Roberto Piccoli. Questa la probabile formazione della Fiorentina per la gara con il Crystal Palace, secondo le principali testate nazionali e locali:

La Repubblica (4-1-4-1): De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson, Piccoli.

La Gazzetta dello Sport (4-1-4-1): De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson, Piccoli.

Corriere dello Sport-Stadio (4-1-4-1): De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson, Piccoli.

Tuttosport (4-1-4-1): De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson, Piccoli.

La Nazione (4-1-4-1): De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson, Piccoli.

FirenzeViola.it (4-1-4-1): De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson, Piccoli.