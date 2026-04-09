Il Crystal Palace ha studiato la Fiorentina a Verona, Repubblica: "Gli Eagles si sentono favoriti"

Il Crystal Palace ha studiato la Fiorentina a Verona, Repubblica: "Gli Eagles si sentono favoriti"FirenzeViola.it
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Oggi alle 10:52Rassegna stampa
di Redazione FV

Lo stadio, il Selhurst Park, stasera sarà pieno, con 25 mila spettatori pronti a trascinare il Crystal Palace verso il punto più alto della propria storia europea. Gli Eagles, scrive la Repubblica, si sentono favoriti, non giocano una partita ufficiale da quasi tre settimane, dagli ottavi di ritorno di Conference League contro l’Aek Larnaca e in queste settimane Glasner ha recuperato giocatori importanti, Mateta su tutti, studiando a fondo la Fiorentina, anche dal vivo, sabato scorso a Verona.

Gli inglesi prepareranno una partita di attacco, senza però snaturarsi per lasciare ai viola i pericolosi contropiedi.