Piccoli, i numeri sono in crescita: con il Palace l'occasione per diventare protagonista

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La notte di Londra e la partita contro il Crystal Palace nei quarti di finale di Conference League può cambiare la stagione non solo per la Fiorentina ma soprattutto per Roberto Piccoli, che mai come stavolta è deciso a prendersi definitivamente la scena: stasera infatti tutto il peso dell'attacco viola ricadrà (ancora una volta) sulle sue spalle. Un'occasione d'oro, forse irripetibile, che il centravanti vuole trasformare in una dichiarazione di maturità. Arrivato tra dubbi e aspettative, con il peso di un investimento importante che aveva acceso più di una critica, l'ex Cagliari ha attraversato settimane complicate prima di trovare continuità. Da qualche settimana, infatti, i numeri hanno iniziato a raccontare una storia diversa due gol e un assist (pesantissimi) nelle ultime quattro partite, pur con appena una presenza da titolare e 157 minuti complessivi da metà marzo a oggi.

Segnali concreti di crescita, che si intrecciano con la fiducia ritrovata. Segnare stasera, stavolta in un contesto più prestigioso, significherebbe salire a quota nove reti stagionali e avvicinare sensibilmente la doppia cifra. Un traguardo che fino a poche settimane fa sembrava lontano e che oggi, invece, é diventato concreto. All'orizzonte c'è anche la possibilità di agganciare, o persino superare, le 12 reti complessive messe a segno nella scorsa stagione con la maglia del Cagliari. Lo riporta La Nazione.