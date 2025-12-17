Dagli inviati Antognoni: "Spero che la Fiorentina esca dal tunnel. Bei ricordi di Losanna"

Giancarlo Antognoni, presente all'inaugurazione della 29a casa accoglienza della Fondazione Tommasino Bacciotti, ha parlato in esclusiva a FirenzeViola e Radio FirenzeViola dei suoi ricordi col Losanna, di Fiorentina e anche della Fondazione stessa: "Non potevo mancare a questo evento. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Tommasino e Paolo ha scelto questa data per ricordarlo. E poi per continuare a perseguire questa missione della fondazione che ospita gratis tutte le famiglie che vengono da fuori Firenze per stare vicino ai propri figli seguiti dall'ospedale Meyer. Per questo dobbiamo fare un grande applauso a Paolo Bacciotti e alla sua famiglia".



Un ricordo di Losanna e cosa si aspetta dalla partita di domani sera?

"Un ricordo positivo sotto tutti gli aspetti. Perché è stata un'esperienza che ho vissuto bene sia come città, che mi ha accolto molto bene, che come squadra. Ho finito la mia carriera in modo tranquillo. Dopo 15 anni di Fiorentina molto vivaci, finire in un contesto così diverso mi ha premiato. Ho accettato il fatto di smettere piano piano. A Losanna è nata anche mia figlia e quindi ho ottimi ricordi anche familiari. Questa partita capita a puntino, mi riporta indietro con il tempo. Speriamo che sia una bella partita e che la Fiorentina esca da questo tunnel che in questo momento sta vivendo".