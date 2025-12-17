Dagli inviati
Fiorentina in campo alla vigilia di Losanna: soliti assenti e seduta sul sintetico, le foto
Giornata di vigilia per la Fiorentina che domani alle 21:00 affronterà il Losanna nell'ultimo match della fase a girone unico di Conference League. I gigliati sono scesi in campo in questi minuti al Viola Park per l'allenamento di rifinitura sotto la guida di Paolo Vanoli. Soliti assenti, ovvero Fazzini e Gosens, mentre c'è Fagioli, che comunque aveva già recuperato la scorsa.
La seduta è iniziata con circa 35 minuti di ritardo e la squadra in questo momento si sta allenando sul campo "Davide Astori" perché in sintetico. Una scelta dettata dal fatto che domani allo Stade de la Tuilière si giocherà sul campo proprio su campo sintetico. Di seguito le immagini raccolte dalla nostra redazione:
