Gudmundsson sotto esame: non è incedibile e a gennaio può partire, difficile in prestito

La Fiorentina ha messo sotto esame Albert Gudmundsson, si legge sul Corriere dello Sport. L’islandese non è incedibile, tutt’altro. Le prossime partite saranno decisive per il suo futuro. Farà la differenza l'atteggiamento e lo spirito con cui affronterà questo periodo di enorme crisi. Da parte sua l’entourage del calciatore non scarta a priori la possibilità dell’addio a gennaio, e anzi si guarda intorno nell’ottica di cautelarsi a fronte di ogni evenienza. Se dovesse presentarsi un club con l’offerta giusta, la Fiorentina e il ragazzo la ascolterebbero.

Per poi prendere una decisione definitiva di comune accordo. Il punto è che la Fiorentina accetterebbe male un prestito. Lo ha acquistato a titolo definitivo nel mese di giugno per una somma non indifferente. Quel che è certo è che ora servono i fatti, la concretezza. Perché (anche) Gud è finito nell’occhio del ciclone e potrebbe andarsene nel calciomercato di gennaio.