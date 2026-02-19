Vanoli chiede risposte a Fabbian: i suoi inserimenti possono far male allo Jagiellonia

Paolo Vanoli in vista della sfida di questa sera contro lo Jagiellonia chiede un contributo di sostanza in particolare a Giovanni Fabbian, che degli acquisti invernali è quello finora ad aver dato di meno: il classe 2003 scuola Inter non segna dal 18 gennaio, dalla rete realizzata in maglia Bologna proprio alla Fiorentina. I suoi inserimenti però sono una risorsa da sfruttare. Non solo Fabbian, anche negli altri reparti servono risposte, soprattutto da Comuzzo e Ndour, finiti indietro nelle gerarchie. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.