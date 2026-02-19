Una trasferta logisticamente difficile: ecco perché Vanoli ha lasciato diversi big a casa
Dopo la partita di questa sera la Fiorentina resterà in Polonia, ripartendo per Firenze solo domattina: la società, insieme allo Jagiellonia si era mossa per anticipare alle 18.45 il fischio di inizio — così da avere un rientro in nottata a Firenze — ma il no da parte della Uefa ha rimescolato le carte. È questo, sottolinea la Repubblica, uno dei motivi che ha fatto propendere Paolo Vanoli per un maxi turn over, per tanti big a casa e per vivere questa due giorni polacca come un intermezzo in attesa del Pisa.
