Restyling Franchi, entro fine marzo si intravedrà la fisionomia della nuova Fiesole
Oggi alle 10:52Rassegna stampa
di Redazione FV

Una tappa decisiva per il restyling dello Stadio Artemio Franchi: il cantiere è entrato nel vivo ieri con la posa delle prime travi d’acciaio della nuova Curva Fiesole. Si tratta di elementi lunghi 15 metri e dal peso fino a 40 tonnellate, che sosterranno le gradinate e la futura copertura dell’impianto. Durante il sopralluogo, la sindaca Sara Funaro ha definito questo passaggio "un momento cruciale", evidenziando come il cronoprogramma venga rispettato sia per quanto riguarda le nuove strutture sia per il recupero del cemento esistente.

Entro la fine di marzo la nuova fisionomia della curva sarà più chiaramente visibile. Lo riporta La Nazione