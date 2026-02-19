Missione ottavi di finale per la Fiorentina, la Gazzetta: "Ora tocca alle seconde linee"

Uno dei concetti rimarcati questa mattina dalla Gazzetta dello Sport è quello relativo alla fiducia riposta da Paolo Vanoli nelle così dette riserve viola: "Le seconde linee dovranno sfruttare l’occasione: Vanoli ha bisogno di ampliare la rosa di scelte a propria disposizione ricevendo più affidabilità da un numero maggiore di uomini – nella vittoriosa trasferta di Como il tecnico ha usato solo due cambi, e nel finale di partita– e,per quanto la coppa in questo momento possa essere un fastidio, il morale non può permettersi batoste troppo impattanti.

Le vittorie danno autostima, e alla Fiorentina servono quanto le sotto maglie per difendersi stasera dal freddo".