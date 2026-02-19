Lezzerini, da uomo spogliatoio a titolare: con lo Jagiellonia torna in campo dopo 9 mesi

Per Luca Lezzerini è tempo di una nuova occasione in viola. Tornato la scorsa estate quasi a sorpresa dopo quasi dieci anni dall’addio definitivo, il portiere aveva accettato il ruolo di terzo alle spalle di De Gea e Martinelli. Poi lo scenario è cambiato: la partenza di Martinelli, l’esclusione di Christensen dalla lista Uefa e soprattutto l’infortunio di De Gea – sub-lussazione al terzo dito della mano sinistra rimediata contro il Como – gli hanno spalancato la porta. Il vice sarà il giovane Leonardelli della Primavera, con Magalotti (classe 2008) come ulteriore alternativa.

Dopo mesi vissuti da uomo spogliatoio, stimato da tecnici e compagni, Lezzerini è pronto a riprendersi i pali: non gioca dal 13 maggio (Brescia-Reggiana 2-1), ma ora è deciso a farsi trovare pronto. Lo riporta La Nazione.