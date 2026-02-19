Da Gosens a Piccoli passando per Fabbian, Fortini e Fazzini: ecco la Fiorentina europea

Questa sera contro lo Jagiellonia in Conference League Paolo Vanoli è orientato a concedere un’occasione a quei calciatori che sono scesi in campo con meno continuità nel recente periodo. Su tutti Piccoli, che avrà l’onere di sostituire Kean. L’ex Cagliari ha avuto meno spazio ultimamente anche per via dello stato di forma incoraggiante del classe 2000. Discorso un po’ diverso per Gosens, che ha saltato le sfide contro Toro e Como per via degli strascichi che si portava dietro dal vecchio infortunio alla coscia e stasera riprenderà il proprio posto nella retroguardia. Sulla fascia destra invece si scalda Fortini, pronto a sostituire Dodo.

Al centro tornerà Comuzzo, probabilmente al fianco di Ranieri, fresco di una buona prestazione contro il Como. Mentre a centrocampo turno di riposo per Fagioli, sovraccaricato dagli impegni. Al suo posto dovrebbe esserci Ndour. Harrison è pronto a fare l’esterno destro, mentre gli interni saranno presumibilmente Mandragora e Fabbian. Chance per Fazzini sulla sinistra. Nel caso in cui alla fine non giocasse l’ex Empoli, potrebbe essere alzato Parisi. Lo riporta il Corriere dello Sport.