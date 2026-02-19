Fiorentina attesa dal test Jagiellonia, Tuttosport avverte: "Non sono ammesse brutte figure"

Fiorentina attesa dal test Jagiellonia, Tuttosport avverte: "Non sono ammesse brutte figure"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 08:13Primo Piano
di Redazione FV

>"Non sono ammesse brutte figure, meno che mai quando si tratta dell’andata dei playoff di una competizione europea", è questo il con concetto che sottolinea stamattina Tuttosport parlando della sfida che attende questa sera la Fiorentina in Conference League in casa dello Jagiellonia: "La gara di stasera nel gelo di Bialystok contro lo Jagiellonia capolista del campionato polacco, primo round con vista sugli ottavi di Conference League, deve essere l’occasione per mettersi in mostra e dimostrare di essere utili alla causa. Messaggio per i vari Fortini, Fazzini, Fabbian annunciati titolari come per gli 8 primavera convocati. Davanti senza Kean toccherà a Piccoli, due reti in coppa, ultima in campionato un mese fa (decisiva) al Bologna".