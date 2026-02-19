Fiorentina attesa dal test Jagiellonia, Tuttosport avverte: "Non sono ammesse brutte figure"
>"Non sono ammesse brutte figure, meno che mai quando si tratta dell’andata dei playoff di una competizione europea", è questo il con concetto che sottolinea stamattina Tuttosport parlando della sfida che attende questa sera la Fiorentina in Conference League in casa dello Jagiellonia: "La gara di stasera nel gelo di Bialystok contro lo Jagiellonia capolista del campionato polacco, primo round con vista sugli ottavi di Conference League, deve essere l’occasione per mettersi in mostra e dimostrare di essere utili alla causa. Messaggio per i vari Fortini, Fazzini, Fabbian annunciati titolari come per gli 8 primavera convocati. Davanti senza Kean toccherà a Piccoli, due reti in coppa, ultima in campionato un mese fa (decisiva) al Bologna".
Lorenzo Di BenedettoLa vittoria del Lecce a Cagliari è un bene per la Fiorentina, ecco perché. La gara col Pisa sarà l'ennesimo esame e fino a ora i viola non ne hanno superato neanche uno. Prima la Conference, ma la salvezza vale troppo di più
Angelo GiorgettiFirenzeViolaLa Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…
Mario TeneraniDopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-over
