Fiorentina, attesi circa 350 i tifosi viola in Polonia: caccia ad una soddisfazione europea

Nonostante nell'ambiente Fiorentina la testa sia parzialmente incentrata sul campionato e sulla sfida di lunedì sera contro il Pisa, i tifosi viola non sembrano volerne sentire e anche stasera saranno in 350 tifosi al seguito della squadra in Polonia e a caccia di una soddisfazione europea. L'obiettivo per il club era quello di arrivare meglio alla sfida polacca, con più punti in campionato. Così non è stato, la battaglia salvezza ha imposto per il momento scelte dolorose. Con la speranza e l'auspicio che lo scenario possa ribaltarsi nell'immediato futuro. Ma stasera, intanto, c'è da rimanere dentro la competizione. Lo riporta La Nazione.
