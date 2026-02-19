Vanoli rivoluziona la Fiorentina, La Nazione: "Europa si, ma senza rischiare"

Anche La Nazione questa mattina si accoda al pensiero di altri quotidiani riguardo alla partita di Conference League che attende questa sera la Fiorentina in Polonia contro lo Jagiellonia. "Europa si, ma senza rischiare", questo il titolo di apertura sul tema viola, con poi l'aggiunta all'interno dell'articolo della lista degli assenti: "A casa sono rimasti in diversi. In primis De Gea e Solomon non in perfette condizioni. Il portiere spagnolo è alle prese con una sub-lussazione del 3° dito della mano sinistra, mentre l'esterno ex Tottenham ha accusato una sindrome influenzale. Entrambi ci saranno in campionato.

Così come Dodo e Kean, rimasti a lavorare al Viola Park. Con loro Gudmundsson (anche lui vuole esserci lunedi) e gli esclusi dalla lista Uefa Rugani e Brescianini. Di contro ecco l'esercito dei Primavera. Sono otto i ragazzi di Galloppa che proveranno a dare una mano alla prima squadra".