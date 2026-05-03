Vanoli attende i rientri dagli infortuni, La Nazione: "Parisi e Gosens verso la convocazione"

vedi letture

La mattina di ieri per la Fiorentina ha dato indicazioni chiare: il rientro al completo del gruppo, sottolinea La Nazione, sembra rimandato alla prossima settimana. Parisi e Gosens hanno continuato a lavorare parzialmente in gruppo ma, alla fine, potrebbero strappare la convocazione per Roma, anche se la prudenza resta una variabile concreta. Più indietro Piccoli, Fortini e Balbo, ancora impegnati nei rispettivi percorsi individuali.

Per ciò che riguarda la formazione, sono attese poche novità rispetto allo 0-0 ottenuto domenica scorsa con il Sassuolo. Il rientro di Pongracic dalla squalifica potrebbe infatti rappresentare l'unico vero cambio: sarà lui a fare coppia con Rugani, a meno che Gosens non riesca a recuperare evitando così l'adattamento di Ranieri sulla sinistra. Per il resto, confermato il solito 4-1-4-1 con Fagioli in regia, Mandragora e Ndour in mezzo al campo, Harrison e Solomon sugli esterni e Gud pronto ad agire da falso nove.