VALENTINI, La Viola fiuta l'occasione per il difensore

Nel suo focus su tutti gli svincolati in giro per il mondo, La Gazzetta dello Sport parla di Nicolas Valentini dall'Argentina. Il difensore non ha rinnovato e per questo il Boca Juniors l'ha messo fuori rosa: in passato lo hanno monitorato Inter e Lazio, ora ci sarebbe con forza la Fiorentina che fiuta l'occasione. Il classe 2001 è cresciuto nel Boca ed è pronto ad una nuova avventura.