V.PARK, Grigliata in famiglia: dalla bistecca al "patto dell'asado"

Il Corriere dello Sport-Stadio, nella sua edizione odierna, riprende le immagini pubblicate ieri dalla Fiorentina che ritraggono tutta la famiglia viola insieme al centro sportivo, durante una grigliata anche col presidente Commisso. Negli anni novanta, da queste parti, lo chiamavano "patto della bistecca", mentre quello che è andato in scena ieri pomeriggio al Viola Park, dopo l'allenamento della squadra, potremmo chiamarlo il "patto dell'asado". Asado perché a prendere le redini (e le griglie) sono stati soprattutto gli argentini: da Lucas Martinez Quarta a Lucas Beltran, quest'ultimo sparito dal campo nell'ultimo periodo e riapparso accanto alla brace. Non solo loro, anche Infantino e Matias Moreno, fino a ora ai margini della rosa, erano in prima linea. Un momento di condivisione che è servito soprattutto a loro, a chi ancora non è riuscito a inserirsi a pieno nel gruppo.

Una giornata da scolaresca voluta anche da lui stesso, soprattutto per conoscere i nuovi arrivati: dalle sue parti lo chiamerebbero "team building", qualche ora passata a stretto contatto con un gruppo nuovissimo che si sta formando, anche per quanto riguarda i legami al proprio interno,tutti da costruire.