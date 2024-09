Giornata in famiglia per la Fiorentina. Dopo l'allenamento della mattina, la squadra di Palladino è rimasta al Viola Park in compagnia del presidente Rocco Commisso e del resto della società, tutti insieme a tavola per una grigliata al centro sportivo di Bagno a Ripoli. Queste alcune immagini del clima odierno, pubblicate dalla Fiorentina sui propri canali social: