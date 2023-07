V. PARK, Allenamenti alle 9:30 e nel tardo pomeriggio

Come scritto da La Nazione mercoledì per la Fiorentina è atteso il raduno, con i calciatori che arriveranno alla spicciolata e prenderanno contatto con il nuovo Viola Park. Nei primi giorni spazio a test fisici ed atletici, poi i primi allenamenti e la sgambata con la Primavera di Daniele Galloppa, in programma sabato 15 luglio alle 20. Nel corso dell’estate si è parlato molto delle difficoltà climatiche alle quali andrà incontro la squadra. Quelle certamente saranno arginate con orari di allenamento studiati per scendere in campo nelle ore meno calde. Colazione di buon’ora e allenamento intorno alle 9.30.

Nel tardo pomeriggio è ipotizzabile che i ragazzi di Italiano escano nuovamente dopo le 18. Caldo e umidità che saranno affrontati anche grazie ad un’alimentazione che punti ad idratare il più possibile l’atleta. Il ritiro in casa agevola molto dal punto di vista nutrizionale. Tutto è gestito e controllato da chef e nutrizionista.