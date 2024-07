USCITE, Tutto fermo per Amrabat e Ikoné: la situazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto sul mercato in uscita della Fiorentina. Un capitolo in cui al momento non ci sono, purtroppo per i viola, novità importanti. La Fiorentina infatti avrebbe bisogno di piazzare alcuni esuberi come Ikonè e Amrabat, sulla cui permanenza Palladino si è espresso negativamente, per finanziare le entrate. Il marocchino e il francese, oltre a pesare circa 7 milioni sul monte ingaggi, potrebbero portare nelle casse viola un tesoretto da reinvestire da qui a fine agosto. Le due trattative sono diverse ma hanno un punto in comune, gli unici due club che hanno portato sulle scrivanie del Viola Park offerte concrete non sono destinazioni gradite, quantomeno sul piano sportivo, dai due calciatori gigliati.

O meglio entrambi non vogliono lasciare uno dei migliori campionati per la Turchia, Amrabat è richiesto dal Galatasaray, e per il Qatar, su Ikoné è forte l'interesse dell'Al-Arabi. L'ex Verona gradirebbe tornare in Premier League al Manchester United ma i Red Devils non hanno intenzione di pagare ai viola i 20 milioni per il suo riscatto, mentre Jorko non è convinto della pista araba e vorrebbe rimanere in Europa. La Fiorentina quindi rimane bloccata, messa sotto scacco da queste due trattative che non si prospettano di veloce chiusura.