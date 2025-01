USCITE, Ikoné, Viola cerca addio definitivo. E Kouame...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Punto di mercato in uscita sulle pagine de La Repubblica (ed. Firenze): come evidenzia il quotidiano, chi dovrà cambiare aria è Ikoné. Il giocatore continua a non esser convocato per le gare in attesa di sistemazione con il club viola che non vuol sentir parlare di prestito ma cerca una sistemazione a titolo definitivo. Cosa che ha bloccato alcuni club italiani come Bologna e Torino, ma non il Como pronto a tornare alla carica dell’esterno.

Restano valide alcune piste in Francia. L’altro giocatore che potrebbe in questa settimana lasciare Firenze è Kouame. L’Empoli sta provando di tutto per portarlo alla corte di D’Aversa, ma il giocatore vorrebbe rassicurazioni su un trasferimento a titolo definitivo. Motivo per il quale ha nicchiato anche col Torino.