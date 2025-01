USCITE, Ikoné tra Usa, Francia e Turchia. Ma manca l'ok

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Punto sul mercato delle uscite della Fiorentina sulle pagine odierne di Repubblica (ed. Firenze): presto toccherà salutare anche al quarto portiere, Oliver Christensen, destinato alla Salernitana. La Fiorentina poi, spera di piazzare il prima possibile Ikoné. I sondaggi sul giocatore sono stati molti, dal Como in A al Chicago Fire passando per il Trabzonspor in Turchia e soprattutto al Paris FC.

Serve l’offerta giusta ma soprattutto l’ok dell’esterno. Che, vale la pena ricordarlo, non può andare in prestito all’estero visto che la Fiorentina ha terminato gli slot (sei) a meno che qualcuno rientri. In Italia invece, Ikoné potrebbe tranquillamente trasferirsi anche in prestito.