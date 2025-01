USCITE, Christensen atteso a Paderborn. Kouamé...

FirenzeViola.it

Sul fronte uscite della Fiorentina, La Nazione di oggi annota la partenza imminente di Oliver Christensen, portiere che farà ritorno in Germania dopo l'esperienza all'Hertha Berlino. Oggi stesso, l'estremo difensore volerà in terra tedesca e firmerà con il Paderborn. Infine, sul conto di Jonathan Ikoné e di Christian Kouamé, La Nazione precisa che la Fiorentina aspetta una mossa convincente dal mercato estero (Francia?), per il secondo invece si può lavorare bene in Italia dove Torino e adesso anche Cagliari sono pronte a discutere del prestito del giocatore.

Il discorso semmai è un altro: la società viola punta a inserire nell’operazione anche un diritto di riscatto. Di sicuro, nel caso di Kouame uno degli ostacoli più difficili da superare per arrivare a una cessione a titolo definitivo è il max-ingaggio che la Fiorentina ha riconosciuto al giocatore con la clausola del rinnovo del contratto fatta scattare nel 2024.