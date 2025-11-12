Una Fiorentina indifesa, e la Repubblica-Firenze titola: "Allarme per i gol subiti"

La Repubblica si concentra sulla difesa della Fiorentina e sul fatto che i gol subiti dai viola siano davvero una valanga. Oltre all'ultimo posto in classifica si registra anche il dato della peggior difesa in assoluto di questa Serie A dopo 11 partite. Sono ben 18 le reti incassate da De Gea, che ha commesso anche qualche errore ma ha salvato la propria porta in molte più circostanze risultando comunque uno dei pochi viola sufficienti in questo inizio horror di stagione.

Oltre 1,6 quindi i gol subiti in media a partita, con solo due circostanze in cui la squadra viola non ha raccolto la palla dentro la propria porta, contro Torino e Pisa. Qualcosa Vanoli ha iniziato a modificare, basti pensare alla difesa sui piazzati (vero cruccio viola) che sta passando dalla zona mista all’uomo contro uomo, ma il lavoro da fare resta enorme ed i gol incredibili subiti da Ostigard e Colombo contro il Genoa lo testimoniano. La difesa deve proteggere la squadra mentre Vanoli protegge la difesa.