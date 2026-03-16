FirenzeViola Cremonese-Fiorentina 1-4: brutta botta per Gosens, dentro Rugani

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Tegola per la Fiorentina, anche in vista della gara di Conference di giovedì contro il Rakow e della sfida di domenica in campionato all'Inter. In occasione di un cross profondo che spiove sul secondo palo in area viola, il pallone finisce sul fondo ma Robin Gosens finisce sbatte con violenza sul palo alla sinistra di De Gea; impatto che sembra all'altezza del costato, col tedesco che rimane per qualche minuto in terra e poi è costretto a uscire, comunque sulle sue gambe. Al suo posto Daniele Rugani, con Luca Ranieri che passa a sinistra nella posizione del tedesco. Dentro anche Fazzini, che rileva un ottimo Parisi.