"Adesso o mai Gud", il CorSport lancia l'appello al dieci islandese verso Cremona

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Un’incognita in vista di Cremonese-Fiorentina resta Gudmundsson, che quest’anno non ha saltato partite per problemi fisici ma per la scarsa incisività nei momenti decisivi. Con 2.064 minuti in 34 gare (solo 4 saltate per infortunio), ha già superato le presenze della sua prima stagione a Firenze. Stavolta è a disposizione: caviglie guarite e problemi giudiziari alle spalle, anche se la preparazione alla sfida è stata condizionata dal furto nella sua casa toscana, con beni per circa 60.000 euro sottratti giovedì sera durante Fiorentina-Rakow.

L'islandese è l'osservato speciale della serata, ha segnato 8 reti (4 su rigore) e fornito 4 assist. In 67 presenze con il giglio sul petto non ha ancora confermato le attese mostrate a Genova, nonostante i 20 milioni spesi dalla società per acquistarlo. Lo riporta il Corriere dello Sport.