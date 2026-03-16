Inter, Lautaro sulla via del rientro: l'argentino punta alla convocazione con la Fiorentina

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Secondo la Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo nella seconda parte della settimana, in vista della trasferta al Franchi contro la Fiorentina, posticipo della 30^ giornata in programma domenica 22 marzo alle 20:45. L’argentino punta a strappare una convocazione e a rientrare in campo, dopo l’ultima apparizione il 18 febbraio nel primo tempo del playoff di Champions contro il Bodo. Lo staff medico nerazzurro darà però l’ok solo se le condizioni saranno perfette: Lautaro non verrà forzato, in vista delle partite successive e della corsa scudetto da difendere.