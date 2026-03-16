Fagioli torna allo Zini da leader viola: è lui a comandare il gioco della Fiorentina

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Nicolò Fagioli, nato a Piacenza, ha vissuto a Cremona la tappa decisiva che gli ha permesso di farsi notare dalla Juventus e approdare all’Under 23 bianconera. Tornare allo Zini non è davvero “tornare a casa”, ma il club grigiorosso ha certamente lasciato in lui molti ricordi. Oggi però non c’è spazio per l’emozione, se non nel rivedere qualche vecchio compagno sugli spalti. Fagioli ha una missione: dare senso a una Fiorentina che spesso ne è stata priva. Numeri alla mano, con circa il 90% di precisione nei passaggi e oltre 1.100 tocchi stagionali, è lui la principale fonte di gioco e l’uomo chiave nell’uscita del pallone dalla difesa.

Sta trovando continuità e incisività, guidando la squadra nel difficile percorso verso la salvezza. Se riuscisse a giocare più vicino alla porta, potrebbe diventare un centrocampista totale, a patto che la squadra resti corta e pronta a raccogliere le “seconde palle”. In ogni caso, resta un giocatore chiave per la Fiorentina. Lo riporta La Nazione.