Quasi tre anni dopo la Viola torna a Cremona. Il CorFio: "Tutto è cambiato"

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Da Cremona a Cremona, quasi tre anni dopo, senza riuscire a capire come sia stato possibile, per la Fiorentina precipitare nell’inferno della zona retrocessione, spendendo tanti soldi e con una squadra nettamente più forte, purtroppo solo sulla carta, di quella che nella primavera del 2023 ipotecò in Lombardia la finale di Coppa Italia. Era il 5 aprile e la squadra di Italiano viaggiava a pieni giri, pur avendo un organico non confrontabile con l’attuale.

Di quella formazione iniziale sono rimasti in rosa solo due, Dodò e Mandragora, che erano arrivati in estate con un carico di promesse, a volte mantenute e a volte no. Lo riporta il Corriere Fiorentino.